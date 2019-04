p>CALCIOMERCATO BOLOGNA SABATINI/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Claudio, amministratore delegato del Bologna, ha parlato del possibile arrivo di Walter: "Parlare di un nuovo direttore sportivo in questo momento sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di chi c'è ora". Per le ultime notizie sul calciomercato delle squadre italiane---> clicca qui!

Fenucci ha poi aggiunto: "Non ci sono stati incontri e ogni valutazione verrà fatta al termine di questa stagione, non c'è nulla in programma".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui