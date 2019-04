MILAN LAZIO MILINKOVIC-SAVIC / Piccolo allarme per Milinkovic-Savic in avvio di Milan-Lazio: il centrocampista serbo si è infortunato al ginocchio cadendo male dopo una scivolata su Suso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Curato dallo staff medico, il calciatore ha continuato il match zoppicando vistosamente: nuovamente sottoposto alle cure dei sanitari biancocelesti per un problema alla caviglia, è stato costretto al cambio, lasciando il osto a Parolo. Milinkovic-Savic si è accomodato in panchina in lacrime consolato dai compagni di squadra. Da valutare i tempi di recupero.