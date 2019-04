ZENIT MARCHISIO JUVENTUS / Stagione finita per Claudio Marchisio: l'ex centrocampista della Juventus, ora allo Zenit, si è infortunato al ginocchio ed è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ad annunciarlo lo stesso calciatore tramite Twitter: "Far parte del gioco significa mettere in conto gli infortuni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Continuare a farne parte significa rialzarti ogni volta. Anche questa volta mi rialzerò, perché ho ancora voglia di far parte del gioco, e soprattutto perché, operata anche questa, le ginocchia sono finite". Non è mancato il messaggio di sostegno da parte della società bianconera che ha incoraggiato Marchisio con un tweet: "Torna presto campione".