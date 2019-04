Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>MILAN LAZIO COPPA ITALIA PIATEK / Prima del calcio d'inizio di, valevole per il ritorno delle semifinali di, ha parlato: "Spero di segnare e di essere pronto per portare il Milan in finale di Coppa Italia", ha ammesso il polacco, tra i più attesi della serata, ai microfoni della Rai.