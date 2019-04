Milan-Lazio, Gattuso lancia Caldara: subito un bagno di fuoco!

MILAN LAZIO CALDARA UFFICIALE / Ora è ufficiale: Mattia Caldara giocherà titolare contro la Lazio. La prima vera partita per il difensore ex Juventus e Atalanta: il centrale, tartassato dagli infortuni, era sceso in campo solamente in Europa League contro il Dudelange. Comincia stasera, dunque, l'avventura in rossonero di Caldara, chiamato a dimostrare di valere l'investimento fatto in estate.

Ricordiamo che il giovane italiano è arrivato a Milano, insieme a Higuain, nell'affare che ha riportato a Torino Bonucci. Per restare aggiornato con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI . Caldara, dopo le parole di Gattuso alla vigilia di Parma-Milan, sembrava destinato ad un esordio più soft, è invece il giocatore si troverà al centro della difesa a tre - quella a lui più cara - insieme Musacchio e Romagnoli. Per il Milan e Caldara potrebbe dunque cominciare oggi una nuova era.