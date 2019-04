CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO ANCELOTTI / Carlo Ancelotti sulla panchina della Juventus al posto di Allegri: è il clamoroso retroscena svelato da Maurizio Pistocchi durante un intervento a 'Radio Kiss Kiss Napoli'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il giornalista ha parlato di quanto sarebbe accaduto in casa bianconera dopo la sconfitta contro l'Ajax e la conseguente eliminazione dalla Champions: "Dopo quella gara - la rivelazione di- mi risulta che un Ronaldo infuriato abbia chiesto addi prendere Ancelotti per sostituire Allegri". Un retroscena che difficilmente potrà trasformarsi in qualcosa di diverso: al di là del contratto di Ancelotti con ile della conferma dichiarata da parte del club bianconero per Allegri, c'è da ricordare anche il rapporto non idilliaco dell'allenatore di Reggiolo con la tifoseria juventina.