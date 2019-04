JUVENTUS NUOVA MAGLIA FULHAM / La nuova maglia della Juventus, per la stagione 2019-2020, continua a far discutere anche per la somiglianza a quella del Fulham.

Proprio il club inglese sul profilo Twitter ha voluto lasciare un messaggio alla Vecchia Signora: "Forever in our shadow!" (Per sempre nella nostra ombra) recitava il tweet , poi rimosso