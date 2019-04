p>CALCIOMERCATO JUVENTUS VARANE / Lamonitora con attenzione la situazione relativa al futuro di: il difensore francese delpotrebbe lasciare la Spagna dopo aver trionfato nelle ultime stagioni con i Blancos per cercare nuovi stimoli e nuove avventure. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportatato da 'Don Balon', è in atto uno scontro in casa Real: Florentino Perez sarebbe disposto a privarsi di Varane alla giusta cifra mentre Zinedine Zidane si sarebbe opposto alla sua cessione ponendo il veto alla dirigenza madrilena. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove e quale sarà il futuro di Varane, la Juventus e Paratici attendono segnali positivi.

