Calciomercato Juventus, futuro Orsolini: parla l'attaccante!

Immancabile poi una battuta sul futuro: "Ce la giocheremo alla morte perché vincendo saremo quasi salvi - ammette - In campo mi trovo bene, con Sinisa stiamo trovando le giuste soluzioni in entrambe le fasi. Sto crescendo grazie a lui. Devo ancora migliorare tanto. Cambio di marcia? La squadra ha voglia di tirarsi fuori da questa situazione, adesso siamo uniti. Sono contento sia personalmente che per la squadra".

Futuro - "Juventus? Si vedrà, per adesso penso a salvarmi e poi all'Europeo..."

