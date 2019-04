p>CALCIOMERCATO INTER SIDIBE / Il profilo di Djibriltorna ad essere accostato all': il terzino destro francese, di origini maliane in forza al, potrebbe lasciare la Francia e approdare in Italia nella prossima finestra estiva di mercato. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo infatti quanto riportato da 'Le10sport.com', Sidibe con ogni probabilità lascerò il Monaco alla fine della stagione. La dirigenza nerazzurra ha recentemente mostrato interesse per il giocatore e sono stati già avviati i contatti tra le due parti. Al momento non è stato raggiunto nessun accordo ma filtra ottimismo sul buon esito della trattativa. L'Inter sa bene che il Monaco è una bottega cara ma la posizione in classifica del club francese lascia spazio alla manovra del club nerazzurro.

