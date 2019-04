p>CALCIOMERCATO INTER SARAVIA / Dopo l'operazione conclusa nel gennaio dello scorso anno che ha portato in estate Lautaroa vestire di nerazzurro, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio è pronto nuovamente a bussare alla porta del Racing per Renzoterzino destro argentino classe 1993. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riferito da 'Radio Continental', l'interesse della dirigenza nerazzurra è forte al pari di quello mostrato dall'Atletico Madrid di Simeone: nel contratto di Saravia è presente una clasuola rescissoria pari a 15 milioni di euro.

