CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / Da un paio di mesi l'intera Europa è finita ai piedi di Joao Felix: il centrocampista 19enne del Benfica è' l'uomo del momento destinato a far scatenare i principali top club europei in vista delle prossime finestre di mercato.

Da poco ha rinnovato il proprio contratto con 'Le Aquile' ma le recenti prestazioni hanno attirato l'interesse di tutta l'Europa, tra cui quello della Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

La dirigenza bianconera sta cercando di fare leva sugli ottimi rapporti con Jorge Mendes ma soprattutto su un alleato speciale come Cristiano Ronaldo. Ma le notizie che giungono dal Portogallo non sono positive: il presidente Luis Filipe Vieira ha blindato il suo gioiello. Ecco le parole rilasciate dal numero uno del Benfica al margine di un evento dell'Associazione Internazionale dei Musei Sportivi riportate dal 'Correio da Manha': "Posso assicurare che il Benfica farà di tutto per far restare i suoi gioielli. Quello che voglio dire ai tifosi è che nessuno se ne andrà. Noi non vogliamo fare piaceri a nessuno e cercheremo di non far partire nessun talento''.

