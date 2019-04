Calciomercato Napoli, da Inglese a Sepe: il punto di Faggiano

CALCIOMERCATO NAPOLI PARMA GIUNTOLI INGLESE GRASSI SEPE / Tanti intrecci tra Napoli e Parma, che ha portato in gialloblu Inglese, Sepe e Grassi.

Il ds Daniele- intervistato da 'Radio Kiss Kiss' - ha fatto il punto sui tre calciatori: "Non abbiamo parlato con Giuntoli di Inglese anche perché il giocatore non sta bene fisicamente - esordisce - Per noi è un giocatore fondamentale e si può dire che abbiamo costruito il Parma intorno alla sua figura. Al momento siamo focalizzati sulla salvezza, non abbiamo in testa altre cose".

GRASSI - "È un giocatore che può esplodere da un momento all'altro, spero sia più fortunato perché è sempre stato condizionato dagli infortuni che lo hanno frenato".

SEPE - "Si sta comportando bene, è anche un uomo spogliatoio che riesce a trasmettere tanto fuori dal campo. Siamo molto felici del suo approccio e del suo apporto alla causa parmense".

