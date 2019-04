CALCIOMERCATO INTER JUVE ROMA CONTE / Da quale club ripartirà Antonio Conte? Il tecnico ha annunciato che a giugno tornerà ufficialmente su una panchina. Secondo 'sportmediaset' in pole resta l'Inter, con il 60% di possibilità. Segue, ma a distanza la Juventus col 20.

15% solo di chance per la anche se l'approdo dell'amico Petrachi in giallorosso potrebbe far crescere le percentuali . Il restante 5% per soluzioni diverse da quelle italiane. E' noto come all'estero l'ex ct piaccia molto al. Per l'eventuale post Kovac, però, i bavaresi pensano pure al 'castigatore' della Juve, ovvero l'allenatore dell'Ajax nonché ex Erik ten Hag