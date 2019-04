CALCIOMERCATO JUVENTUS SANE BAYERN MONACO / Leroy Sane potrebbe tornare in Bundesliga. Secondo 'Metro' il fantasista tedesco è infatti finito nel mirino del Bayern Monaco, che ha già speso e spenderà tantissimo in estate per rivoluzionare e ringiovanire la squadra.

A quanto pare il club bavarese è intenzionato a presentare presto una maxi proposta per mettersi definitivamente alle spalle la folta concorrenza, che comprende pure la. Il classe '96 ex Schalke 04 non è in buoni rapporti con Pepe la trattativa per il rinnovo coi 'Citizens' finora non è decollata, ecco perché il Bayern avrebbe molte chance di mettere le mani sul suo cartellino.