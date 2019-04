CALCIOMERCATO FIORENTINA AINA BERTOLACCI SEMPRINI / Vincenzo Montella, dopo essere subentrato a Pioli, è pronto a plasmare la sua Fiorentina. Secondo quanto riportato da 'La Nazione' il tecnico di Pomigliano d'Arco avrebbe consegnato una lista di rinforzi estivi alla propria dirigenza.

Tra questi figurano Ola, in prestito aldal Chelsea, Alessandrodel Brescia e Andrea, centrocampista che lascerà ila parametro zero in estate.

