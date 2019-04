CALCIOMERCATO ROMA CAGLIARI CRAGNO / Roma-Cragno, ci siamo. L'estremo difensore del Cagliari è il profilo preferito dai giallorossi per difendere la porta nella prossima stagione. Bocciato Olsen, autore di una stagione con più bassi che alti, i capitolini sono pronti a trovare un nuovo titolare per la porta. Secondo quanto riportato da 'Il Romanista' il portiere italiano avrebbe dato il suo benestare a un trasferimento nella Capitale.

L'ingaggio del portiere di Fiesole, del resto, rientrerebbe perfettamente nei parametri dei giallorossi, dal momento che attualmente rasenta il milione di euro a stagione.

Lo scoglio per finalizzare l'operazione è rappresentato dalla richiesta del presidente dei sardi Giulini, il quale valuta il proprio calciatore circa 20 milioni di euro. Per cercare di limare l'introito economico la Roma potrebbe inserire alcune contropartite tecniche: Coric e Gerson potrebbero rappresentare una possibilità, sebbene non sembrino attirare molto l'interesse dei sardi. Difficile anche l'inserimento di Luca Pellegrini, elemento sul quale la Roma punta molto per il futuro. Nell'operazione quindi potrebbero essere inseriti alcuni calciatori della Primavera come Celar e Pezzella.

