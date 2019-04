CALCIOMERCATO INTER NAPOLI ICARDI INSIGNE / In queste ore si è parlato di un possibile scambio Insigne-Icardi tra Napoli e Inter in estate. Su questa situazione si è espresso il giornalista Marco Giordano, durante la trasmissione 'Un Calcio alla Radio' in onda su 'Radio CRC': "Al momento non risulta esserci uno scambio Insigne-Icardi ma qualcosa c'è.

Tra il 15 e il 20 marzo ilha contattato l'entourage di Icardi, offrendo un ingaggio da 7-8 milioni annui più bonus. Al momento è difficile che Icardi possa aprire al Napoli, sebbene non sia impossibile. I partenopei non hanno fatto un'offerta formale all', visto il non interesse del centravanti di vestire azzurro. Se cambierà qualcosa in avanti, allora il Napoli potrebbe contattare l'Inter".

