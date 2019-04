CALCIOMERCATO JUVENTUS GABRIEL JESUS MANCHESTER CITY REAL MADRID PSG BORUSSIA DORTMUND / Il prossimo calciomercato estivo si preannuncia pieno di colpi. Sono molti infatti i club alla ricerca di rinforzi per migliorare le rispettive rose. Anche la Juventus è tra le squadre che faranno movimenti in estate. Il club bianconero infatti è pronto a sfruttare le occasioni che gli si porranno davanti per regalare pedine valide al proprio allenatore.

Una di queste potrebbe essere. L'attaccante del Manchester City non ha giocato finora con la continuità da lui sperata e potrebbe anche cambiare casacca al termine della stagione. Secondo quanto riportato da 'donbalon.com' infatti, gli agenti del brasiliano avrebbero offerto le sue prestazioni a diversi club: Juventus,Madrid,e Borussia. Per accaparrarselo bisognerà però versare almeno 70 milioni di euro agli inglesi.

