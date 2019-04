Calciomercato Juventus, caso Joao Cancelo: può già partire

CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO CANCELO / L'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax ha fatto scattare la scintilla nello spogliatoio della Juventus che la matematica certezza dell'ottavo scudetto conscecutivo non è riuscita a spegnere. Voci di alcuni big contro il tecnico Massimiliano Allegri si rincorrono e il like 'galeotto' di JoaoCancelo ad un commento su Instagram che chiedeva l'addio dell'allenatore sarebbe soltanto la punta dell'iceberg.

Lo scrive 'Panorama', secondo cui proprio il portoghese sarebbe comunque uno dei profili da tenere sotto osservazione anche in chiave calciomercato.

Il rendimento in termini difensivi non ha convinto, tant'è che Allegri sta pensando di impiegarlo in nuovo ruolo più avanzato, ma secondo quanto si legge non va esclusa una cessione in estate qualora dovesse un'offerta davvero corposa. Pagato 40 milioni, l'ex Inter si aspettava di essere un titolare inamovibile, mentre Allegri non lo considera imprescindibile e anzi gli ha preferito spesso De Sciglio, soprattutto nella gara decisiva con l'Ajax che avrebbe scatenato l'ira del portoghese.

Ma quali potrebbero essere le destinazioni? Attenzione innanzitutto al Manchester United, che vanta ottimi rapporti con Jorge Mendes e non lo ha mai perso di vista, soprattutto ora che sta rivoluzionando le corsie. C'è poi il Barcellona, che lo segue dai tempi del Valencia ma ha già speso molto per de Jong (e probabilmente de Ligt), quindi è difficile ipotizzare al momento un altro investimento superiore ai 40 milioni di euro.

