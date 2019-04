CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO EL SHAARAWY CONTRATTO SCADENZA 2020 CHAMPIONS LEAGUE - Continua la rincorsa della Roma al quarto posto, l'ultimo utile per l'approdo alla prossima edizione della Champions League, attualmente occupato da Milan e Atalanta e distante solo un punto. Dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, il nuovo allenatore Claudio Ranieri ha riportato la squadra sui binari giusti, infilando due vittore e due pareggi nelle ultime quattro partite. Fondamentale, in termini di gol e assist, l'apporto di Stephan El Shaarawy: il 'Faraone' sta sfornando prestazioni di altissimo livello e, grazie al feeling con Dzeko, ha trascinato la squadra negli ultimi match. CLICCA QUI per aggiornamenti continui sul mercato della Roma. Nel frattempo, la società è alle prese anche con i programmi futuri. In primis, il presidente Pallotta e il suoi collaboratori sono alle prese con il futuro della direzione sportivia, dopo l'addio di Monchi: il nome 'caldo', come anticipato dalla nostra redazione, è quello di Gianluca Petrachi, attuale direttore sportivo della Roma.

Mentre la pista che portava a Luisdel si è sgonfiata col passare dei giorni . Dopo il Ds, sarà il turno dell'allenatore: il sogno è Antonio, accostato anche a. Altri candidati sonodell'delladel

In ogni caso, il futuro direttore sportivo si troverà a dover risolvere anche la questione rinnovo per quanto riguarda El Shaarawy. Come già riportato nel mese scorso, l'esterno d'attacco si trova molto bene nella Capitale e resterebbe volentieri in giallorosso. Ma il contratto in scadenza nel 2020 dovrà essere necessariamente prolungato. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, molto (se non tutto) dipenderà dal raggiungimento, o meno, del piazzamento per la prossima edizione della Champions League. Da quello dipenderanno i programmi, sportivi ed economici, del club capitolino e, dunque, anche il futuro di alcuni giocatori attualmente presenti in rosa. Tutto è in stand by, le prossime settimane saranno decisive.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui