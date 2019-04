Calciomercato, via libera al colpo Odegaard dal Real Madrid

CALCIOMERCATO ODEGAARD / Ricordate Martin Odegaard? L'enfant prodige danese acquistato dal RealMadrid a soli 16 anni, dopo l'avventura in Spagna si sta imponendo in Olanda dove alla seconda stagione in Eredivisie sta ben figurando al Vitesse.

8 gol e 9 assist in questa stagione che hanno riacceso l'interesse del calciomercato nei suoi confronti, visto che difficilmente rientrerà nei piani diin prima squadra. In particolare, scrive l'olandese 'De Telegraaf', l'si starebbe muovendo con decisione per avere il trequartista classe '98. Dopo i primi contatti in cui i 'Lancieri' si sono sentiti chiedere 20 milioni di euro, secondo il quotidiano olandese il lavoro del Ds Overmars potrebber aver fatto breccia nelle resistenze delle 'merengues' che sarebbero disposte ore a cedere anche ad una cifra inferiore. E l'Ajax fiuta l'ennesimo affarone...