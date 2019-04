CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY UNITED / Il Manchester United non si arrende per Kalidou Koulibaly.

Il difensore delè in cima alla lista dei desideri di Solskjaer per rinforzare la difesa dei 'Red Devils' nella prossima stagione, con il club inglese pronto a recapitare una nuova proposta economica per convincere il patron partenopeo De Laurentiis a privarsi del giocatore. Stando a 'Rai Sport' lo United starebbe preparando un'offerta di 130 milioni per Koulibaly, già la scorsa estate nel mirino della società di 'Old Trafford'.