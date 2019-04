CALCIOMERCATO MILAN JAMES RODRIGUEZ / Tentazione James Rodriguez per il Milan in vista del prossima finestra estiva. Il fantasista colombiano potrebbe diventare un'opportunità di mercato per i rossoneri per il tridente offensivo, soprattutto se dovesse concretizzarsi la cessione di Suso.

Anche in Portogallo 'A Bola' e 'Antena 2' confermano l'indiscrezione di Calciomercato.it sul possibile interessamento del Milan per James Rodriguez, con l'agente Jorge Mendes intenzionato a chiudere nuovi affari in Serie A. Il numero dieci, accostato a più riprese anche alla Juventus, difficilmente verrà riscattato dal Bayern Monaco a fine stagione e non rientrerebbe neanche nei piani di Zidane al Real Madrid.

