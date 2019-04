MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY DIRETTA LIVE PREMIER LEAGUE CRONACA TEMPO REALE GUARDIOLA SOLSKJAER - Derby di Manchester, valido come recupero per la trentunesima giornata di Premier League, tra lo United e il City. Entrambe sono reduci dall'eliminazione ai quarti di Champions League, rispettivamente contro Barcellona e Tottenham: gli ospiti, guidati da Pep Guardiola, hanno tutta l'intezione di battere i cugini per ritornare in testa alla classifica, attualmente occupata dal Liverpool di Klopp con due punti di vantaggio.

Di contro, i 'Red Devils' di Ole Gunnarsono reduci dal pesante 4-0 esterno contro l'Everton, terza sconfitta nelle ultime cinque partite, e hanno bisogno di un risultato positivo per non perdere terreno dalla zona Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Teatro dei Sogni', l'Old Trafford.

PROBABILI FORMAZIONI CITY-UNITED

MANCHESTER UNITED (4-3-3): de Gea; Young, Lindelof, Smalling, Shaw; McTominay, Matic, Pogba; Lingard, Lukaku, Martial. All. Solskjaer

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Gündogan, Fernandinho, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Sterling. All. Guardiola

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE: Liverpool 88; Manchester City 86; Tottenham 70; Chelsea 67; Arsenal 66; Manchester United 64; Watford 50; Everton 49; Leicester e Wolverhampton 48; West Ham 43; Crystal Palace 42; Newcastle e Bournemouth 41; Burnley 40; Southampton 37; Brighton 34; Cardiff 31; Fulham 23; Huddersfield 14

