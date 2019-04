CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ERIKSEN / Un gol da tre punti nel finale di gara contro il Brighton che può valere l'accesso alla prossima Champions League. Christian Eriksen consegna tre punti fondamentali al Tottenham, ma a tenere banco al 'New White Hart Lane' è soprattutto il futuro del 27enne fantasista.

Il forte nazionale danese è in scadenza nel giugno 2020 e ad oggi la trattativa per il rinnovo tra il club inglese e il giocatore è bloccata. Stando al 'Daily Star' la volontà degli 'Spurs' è quella di blindare Eriksen, riaprendo i discorsi al termine della stagione con l'obiettivo di trovare l'accordo per il prolungamento. Il Tottenham non vuole privarsi del numero 23, che oltre a Real Madrid e PSG avrebbe attirato le attenzioni in Serie A di Inter e Juventus.

