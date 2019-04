Calciomercato Napoli, De Laurentiis 'attiva' Raiola: ecco il prezzo di Insigne

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Non ci sono ancora le offerte che il presidente si aspetta, ma il Napoli e Aurelio DeLaurentiis sono entrati nell'ordine di idee di cedere Lorenzo Insigne al termine della stagione e nonostante le dichiarazioni di facciata, la rottura tra l'attaccante e il tecnico Carlo Ancelotti porterà salvo colpi di scena all'addio del capitano.

'La Gazzetta dello Sport', in particolare, riferisce che lo stesso De Laurentiis avrebbe dato mandato all'agente Minodi sistemarlo sul prossimo calciomercato per 100 milioni di euro. Cifra che al momento appare fuori mercato e che quindi potrebbe essere rivista fino a circa 70.sarebbero interessate, ma ad ora non sembrano registrarsi movimenti concreti, mentre sono spuntate anche voci di possibili scambi colper(più cash in favore degli azzurri) o con l'per