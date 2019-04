CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / La Juventus insiste per Joao Felix. Il club bianconero prepara l'assalto al gioiellino portoghese in forza al Benfica, anche grazie all'aiuto dell'agente Jorge Mendes. Paratici e Nedved continuano a 'spiare' il 19enne attaccante, puntando sulla sua volontà di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo anche in bianconero oltre che con la maglia del Portogallo.

In attesa di un nuovo incontro con il presidente delle 'Aquile' Vieira, la Juventus prepara il piano per Joao Felix stando a quanto si legge su 'Tuttosport'. Circa 60-70 milioni cash, oltre all'inserimento nella trattativa di Rogerio (adesso in prestito al Sassuolo) e un giovane dell'Under 23 o della Primavera a scelta tra Matheus Pereira, Bandeira,Serrao e Lucas Rosa, più una percentuale in favore del Benfica su un'eventuale futura rivendita del giocatore. Il club campione d'Italia punta in questo modo ad aggirare la clausola di 120 milioni di euro e superare l'agguerrita concorrenza delle due squadre di Manchester, Liverpool e Atletico.

