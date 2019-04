Calciomercato Juventus, l'Arsenal pesca l'erede di Ramsey in Serie A

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Con Aarongià annunciato dalla, l'è al lavoro per individuare un nuovo centrocampista in grado di raccogliere l'eredità del gallese e dopo l'affaretorna a guardare in Serie A e, più precisamente, in casa. Lo riporta il britannico 'Daily Mirror' secondo cui nella lista dei 'Gunners' sta scalando posizioni Dennis, centrocampista belga classe '94. Accostato anche lui alla stessa Juventus, potrebbe preferire i londinesi proprio per la grande amicizia con l'ex blucerchiato Torreira, diventato un punto fermo di Emery e uno dei calciatori preferiti dai tifosi.