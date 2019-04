Calciomercato Juventus, Pogba 'annuncia' l'addio allo United: retroscena e conferme

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Paul Pogba vuole lasciare il ManchesterUnited ed avrebbe già comunicato ai propri compagni di squadra l'intenzione di cambiare aria. È questa la clamorosa indiscrezione che rimbalza dall'Inghilterra dove il 'Daily Mail' parla di un trasferimento sempre più probabile durante la prossima estate di calciomercato. Pogba si sarebbe ormai deciso e la probabile mancata qualificazione alla prossima Champions League da parte dei 'Red Devils' velocizzerebbe ulteriormente le operazioni di cessione.

Scenario, questo, confermato anche dal quotidiano francese 'L'Equipe' nella sua edizione odierna.

Ma quale sarebbe la nuova destinazione di Pogba? In pole ci sarebbe il RealMadrid che esercita un enorme fascino nei confronti del francese il quale sognerebbe di lavorare con Zinedine Zidane. Ma i cattivi rapporti tra l'agente Mino Raiola e il presidente Florentino Perez invitano a non scartare altre opzioni, soprattutto quella che porta al ritorno alla Juventus che sempre secondo il 'Daily Mail' resta una candidata seria e credibile, pronta ad entrare in scena con decisione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui