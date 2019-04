CALCIOMERCATO INTER SCAMBIO ICARDI CAVANI / Nonostante le continue dichiarazioni della moglie-agente Wanda Nara che ribadisce l'intenzione di rimanere a Milano, il futuro di Mauro Icardi appare già segnato e lontano dall'Inter.

Calciomercato Inter, Cavani nell'operazione Icardi-Psg?

La dirigenza nerazzurra è orientata al sacrificio dell'attaccante argentino dopo le schermaglie di questa stagione e attende la proposta giusta per liberarsi dell'ex capitano sul quale sembra assumere maggiore concretezza l'interesse delche apre a possibili, clamorosi nuovi scenari per la formazione interista. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' infatti, di pari passo sono in corso valutazioni in casa Inter sul profilo di Edinson Cavani, in scadenza di contratto nel 2020 ed in uscita dal Psg. Gli intermediari in queste ultime settimane starebbero battendo la doppia pista con Icardi a Parigi e Cavani in nerazzurro, considerando anche che il Psg deve fare i conti quest'anno con i paletti più stretti del Fair Play Finanziario e potrebbe vedere di buon occhio uno scambio che, dall'altra parte, consentirebbe all'Inter di aumentare anche la valutazione di 'Maurito' oltre i 70 milioni di euro attualmente richiesti. Gli ostacoli però non mancano: dall'insidia Atletico Madrid su entrambi (e lo stesso Icardi vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Madrid) all'ingaggio da 10 milioni di euro più ricchi bonus percepito dal 'Matador' ex Napoli che appesentirebbe i bilanci interisti. Per questo non si perdono di vista altri profili graditi come quello di Edin Dzeko della Roma che ha molti estimatori all'Inter, ma anche Lukaku e Duvan Zapata.

