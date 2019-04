CALCIOMERCATO GENOA LERAGER / Il Genoa piazza il primo colpo in vista della prossima stagione. Stando a quanto riferito da 'Sky Sport' Lukas Lerager sarebbe completamente un calciatore rossoblù.

Il calciatore danese classe 1993, arrivato a gennaio in prestito con obbligo di riscatto dal, avrebbe infatti soddisfatto le condizioni necessarie per permettere ai liguri il riscatto del suo cartellino. A determinare il raggiungimento dell'accordo prestabilito tra i club è stata la presenza nell'ultima giornata di campionato contro ilda parte dello stesso Lerager. Così facendo il danese ha soddisfatto la condizione legata al numero di presenze da raggiungere: il50% del totale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI