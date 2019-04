WATFORD SOUTHAMPTON LONG GOL RECORD / Sembrava un Watford-Southampton come tanti altri, almeno prima del calcio d'inizio. Alla vigilia della sfida nessuno avrebbe infatti mai immaginato che si sarebbe riscritta la storia. A 'Vicarage Road' sono bastati appena 7 secondi dal fischio iniziale a Shane Long per andare in rete, realizzando così il gol più veloce della storia della Premier League.

Una rete del tutto casuale per il numero 7 dei 'Saints' che ha capitalizzato al meglio un clamoroso errore in disimpegno di, difensore del Watford che ha erroneamente calciato il primo pallone della sfida sull'attaccante in pressing che ha gentilmente raccolto l'invito scavalcando il portiere.

Cancellato dopo più di 18 anni il precedente primato, che resisteva dal 9 dicembre del 2000 ed apparteneva all'ex Tottenham, Ledley King.

