PAOK SUPER LEAGUE MARIO BRANCO / "Sono onorato e privilegiato di aver partecipato alla conquista di questo storico traguardo". Mario Branco ha commentato così, in esclusiva a Calciomercato.it, la vittoria della Super League greca del PAOK Salonnico, del quale è Head of Football Development dallo scorso agosto. Con il quarantatreenne manager portoghese, che nel suo curriculum vanta già altre esperienze di successo, il club bianconero è tornato a vincere il campionato dopo ben trentaquattro anni di astinenza.

La stagione della squadra allenata da Razvan Lucescu, rumeno figlio del famoso Mircea che è passato anche dall'Italia allenando Pisa, Brescia e Inter, non è però ancora finita: "Siamo ancora in corsa per la conquista della Coppa Nazionale", ha giustamente sottolineato Branco ai nostri microfoni pregustando il doblete.

Le possibilità sono alte, il Paok può già considerarsi con un piede e mezzo in finale dato che nell'andata delle semifinali si è imposto per 2-0 sull'

"Dobbiamo rimanere concentrati e lavorare di più - ha proseguito Branco, che a gennaio ha soffiato il giovane bomber polacco Swiderski al Genoa, tra gli artefici poi della vittoria della Super League, matematicamente avvenuta domenica col 5-0 all'Apo Levadiakos - Abbiamo ancora davanti a noi partite importanti per poter celebrare il doppio titolo alla fine di questa stagione, traguardo che sarebbe storico per il club" di proprietà dell'oligarca russo (vicino a Putin) di origini greche Ivan Savvidis, l'11 marzo 2018 passato alla storia per l'invasione di campo con tanto di pistola risposta nella fondina attaccata alla cintura durante il big match contro l'Aek Atene, per protestare contro l'arbitro che aveva annullato un gol per fuorigioco. Un gesto che costò al PAOK la conquista di quel campionato arrivato un anno dopo grazie anche se non soprattutto all'ingaggio di Branco e a una successiva campagna acquisti - da poco più di 9 milioni di euro, al netto dei possibili riscatti. E' stata comunque la più dispendiosa di tutta la Grecia - intelligente e mirata.

