CALCIOMERCATO ROMA NAPOLI MEUNIER / Anche se ha detto di avere un debole per la Premier League, il futuro di Thomas Meunier potrebbe essere in Serie A. Il terzino belga è in scadenza nel giugno 2020 col Paris Saint Germain e al momento non risultano esserci i presupposti per un rinnovo.

Ecco perché nella stessa Francia si è già cominciato a parlare di una sua cessione nel prossimoestivo.

In passato accostato a Inter e Juventus, il ventisettenne di Sainte-Ode potrebbe finire oppure essere già sulla lista di Napoli e Roma, entrambe alla ricerca di un rinforzo proprio per la corsia destra. Lo stipendio di 3,1 milioni di euro netti non è basso ma comunque alla portata delle due società e in linea con l'esperienza e il palmares dell'ex Club Bruges, mentre per il suo cartellino i parigini potrebbero chiedere almeno 18 milioni di euro.

