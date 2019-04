Milan-Lazio, probabili formazioni: Gattuso spiazza tutti

COPPA ITALIA MILAN LAZIO PROBABILI FORMAZIONI / Milan nuovo per la semifinale di Coppa Italia. Domani sera, nel match di ritorno contro la Lazio, Gennaro Gattuso, riporta SportMediaset', dovrebbe scegliere un inedito 3-4-3, col sorprendente schieramento di Caldara tra i titolari, con Musacchio e Romagnoli al suo fianco. A centrocampo, invece, spazio per gli esterni Calabria e Laxalt e i centrali Kessie e Bakayoko.

In attacco, infine,sono i favoriti per supportare. Tra i ragazzi di, invece,dovrebbe sostituire lo squalificato, mentre in attacco si preve la coppia. Queste le probabili formazioni di Milan-Lazio:

Milan (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo. All. Gattuso

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

