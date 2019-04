Calciomercato, suggestione clamorosa: super scambio Inter-Napoli!

CALCIOMERCATO INTER NAPOLI INSIGNE ICARDI / Stagione difficile per Lorenzo Insigne e Mauro Icardi. Entrambi i campioni di Napoli e Inter sono al centro di critiche per svariate vicissitudini: al primo viene imputato un periodo molto negativo dal punto di vista delle prestazioni, al secondo una lunga telenovela sul rinnovo che ha portato a una rottura e poi a un parziale riavvicinamento con la squadra. Così, riporta 'Sky Sport', non sarebbe affatto da escludere una clamorosa suggestione di mercato: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Le due società, infatti, potrebbero imbastire una trattativa per lo scambio alla pari tra i due attaccanti: Insigne rientrerebbe nel progetto di cambiamento dell'attacco nerazzurro, mentre 'Maurito' andrebbe in una società che lo stima ormai da anni. Ad oggi si tratta quindi solo di ipotesi, ma sui due fronti si prospetta una bollente estate.

Del futuro di Insigne si è tornato a parlare dopo il brutto gesto nel match tra Napoli e Arsenal, quando, uscendo dal campo, ha preso a calci una bottiglietta come reazione ai fischi di una parte dei tifosi. Per Icardi, invece, nonostante le promesse di Wanda Nara di voler restare all'Inter, proseguono le tante indiscrezioni che lo vorrebbero lontano dai nerazzurri la prossima stagione.

