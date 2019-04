Manchester United, rabbia Pogba: messaggio ai tifosi

MANCHESTER UNITED POGBA / Paul Pogba usa parole forti per descrivere il momento difficile del Manchester United, sconfitto per 4 a 0 dall'Everton nella recente gara di Premier League.

Il centrocampista ha mandato un messaggio all'ambiente e ai tifosi: "Perdere con l’Everton è stato un disastro, per la corsa Champions e per i 4 gol subiti: è stata una partita irrispettosa e non voglio togliere meriti ai nostri avversari. Il modo in cui abbiamo giocato, la prima prestazione e quella della squadra sono state irrispettose per quello che ci aspettiamo da noi stessi, per il club e per i tifosi - le sue parole a 'Sky Sport' - Nel primo periodo conin panchina era come se fossimo un’altra squadra. E questo non va bene ovviamente. Per noi, per lo United e la sua storia, per i tifosi. Non solo non è abbastanza, non va bene per niente".