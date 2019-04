Juventus, che rivoluzione: svelata sul web la nuova maglia!

JUVENTUS NUOVA MAGLIA FOTO / Rivoluzione in casa Juventus. Non solo in chiave mercato ma anche in ottica merchandising. La prossima stagione, infatti, potrebbe segnare un cambiamento epocale nella nuova maglia casalinga della 'Vecchia Signora'.

Da tempo circolano indiscrezioni sulla volontà del club di presentare una divisa non più con le consuete strisce, ma metà bianca e metà nera. Il sito 'footyheadlines.com' ha quindi pubblicato una anteprima sul rivoluzionario design juventino.