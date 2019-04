Calciomercato Inter, sorpresa Icardi: annunciato il 'rinnovo' in tv!

CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI / Wanda Nara pronostica un futuro all'Inter per Mauro Icardi. La moglie e agente dell'argentino, intercettata da 'Striscia la Notizia', ha annunciato alcuni particolari sulla famiglia dell'attaccante dell'Inter: "Questo è l'anno dei premi per me. Il Tapiro d’oro porta fortuna.

Portane uno a Mauro - ha esordito Wanda Nara verso l'inviato del programma che andrà in onda stasera - Come va con Icardi? La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo. Sono sicura al 100%. Abbiamo anche rinnovato l’iscrizione a scuola ai bambini"., quindi, chiede informazioni sulla possibile 'restituzione' della fascia da capitano: "Vediamo… non sarebbe un problema". Infine, una domanca sulle polemiche con Ivana Icardi: "Io vado d'accordo con tutti - prosegue Wanda Nara - Ma la sorella di Icardi usa le mie bambine per fare business".