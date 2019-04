Calciomercato, occasione Carlinhos per la Serie A: ecco il prezzo

CALCIOMERCATO CARLINHOS / Trattato in passato da Alaves e Rosenborg, Carlinhos ai nostri microfoni non ha nascosto una certa simpatia per l'Italia l'anno scorso. Arrivato in Svizzera a gennaio 2017, l'attaccante brasiliano sta trascinando il Lugano a suon di gol e buone prestazioni ed è ormai una presenza fissa nella Top 11 del campionato elvetico.

Reduce da una doppietta e un assist nell'ultima gara contro lo, il 24enne è pronto a lasciare il club in estate. In scadenza a giugno 2021 e abile a giostrare sia come attaccante esterno, sia in posizione più centrale, l'ex Botafogo ha realizzato 13 gol in stagione (11 in campionato) guadagnandosi l'attenzione di diversi osservatori europei, attratti anche dal prezzo del calciatore che si attesta attorno ai. Una cifra decisamente alla portata anche dei club di Serie A di medio cabotaggio.