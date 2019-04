FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dalle storie dei giovani che emergono in serie C, da Mal della Pro Vercelli ad Elia della Juve Stabia, al quadro che emerge dall'ultimo turno del campionato Primavera, il punto di Football Under, appuntamento settimanale di Calciomercato.it, dedicato ai giovani talenti:

1. Brian Oddei, attaccante classe 2002 di origini ghanese trasferitosi durante l'infanzia in Italia, a Maranello, è la notizia più lieta che emerge dalla stagione della Primavera del Sassuolo. Oddei non ha ancora giocato in nessuna delle Nazionali giovanili, potrebbe scegliere in futuro anche l'Italia. Ha rapidità, tecnica di base, è abile nelle accelerazioni, ha realizzato tre assist e un gol in dodici presenze in Primavera tra campionato, Coppa Italia e Viareggio Cup, dopo le otto reti messe a segno con l'Under 17. Sabato il Sassuolo ha rimediato una brutta sconfitta sul campo del Milan, Oddei si è procurato il calcio di rigore che poi Raspadori si è fatto parare da Plizzari.

2. Alessandro Plizzari è un'altra speranza per il Milan, dopo la favola di Donnarumma i rossoneri hanno un altro portiere su cui credere per il futuro. Plizzari sabato ha dato il suo contributo alla vittoria contro il Sassuolo che alimenta le speranze di evitare la retrocessione parando anche un rigore, non è una novità per lui che ha regalato all'Italia Under 20 il terzo posto al Mondiale parando due rigori contro l'Uruguay.

3. Marco Pompetti rappresenta un investimento importante dell'Inter che lo andò a prendere dal Pescara, dove c'è una certa sensibilità nel "costruire" centrocampisti con importanti qualità tecniche e spiccata visione di gioco. Venerdì Pompetti ha disegnato una traiettoria fantastica per il gol di Merola contro il Napoli, l'Inter deve seguirlo con attenzione perchè si tratta di un talento dalle prospettive importanti.

4. Juventus-Empoli 0-5 è un risultato che in ogni categoria fa saltare dalle sedie tutti gli appassionati di calcio, è avvenuto sabato nel campionato Primavera 1.

Tra i giustizieri della formazione di Baldini c'ètrequartista che ha militato anche nel club bianconero in prestito ma la Juventus decise di non riscattarlo. Montaperto si è "vendicato" battendo Loria con una splendida punizione.

5. L'Atalanta esprime una produzione continua di talenti, un altro che sta emergendo nella Primavera capolista è Nicolò Cambiaghi, attaccante esterno molto rapido, abile a convergere da sinistra per valorizzare il suo destro. Ha fantasia, ottimi colpi, sabato ha rifllato una doppietta al Chievo Verona, sconfitto 6-2 dall'Atalanta.

6. E' passato per la cantera dell'Ajax, ora è nella Roma, parliamo di Vicente Besuijen, attaccante esterno classe 2001 che venerdì nel 5-0 inflitto al Torino ha realizzato i suoi primi due gol con la Primavera giallorossa. Bravo nell'uno contro uno, rapido, con ottime qualità tecniche, Besuijen è un profilo da seguire con attenzione.

7. Tra i protagonisti della "manita" dell'Empoli alla Primavera della Juventus c'è anche Davide Bertolini, attaccante brevilineo abile a muoversi su tutto il fronte d'attacco, che ha sbloccato la partita contro la Juventus approfittando dell'errore di Gozzi.

8. La Juventus l'ha ceduto in prestito all'Imolese a cui ha dato un grande contributo per la qualificazione ai play-off. Parliamo di Nicola Mosti, centrocampista offensivo classe '98 che ha realizzato sei gol tra campionato e Coppa Italia di serie C. Mosti ha qualità tecniche importanti, una spiccata visione di gioco, il suo cammino in serie C lo sta valorizzando.

9. La Juve Stabia ha conquistato la promozione in serie B, tra i protagonisti anche un giovane talento come Salvatore Elia, attaccante esterno classe '99 molto bravo nelle accelerazioni che ricorda Politano come stile di gioco, può giocare su entrambe le fasce, riesce a muoversi bene sia da esterno che tagliando verso il centro, quasi da seconda punta.

10. Raoul Mal, doppia nazionalità, rumeno e italiano, è uno dei "millennials" della serie C. Ha capacità di corsa, dinamismo, può giocare sia da interno che da esterno di centrocampo. Ha buone qualità tecniche, si esprime con intensità, la Pro Vercelli può coltivare il suo talento anche in vista dei play-off

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui