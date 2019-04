CALCIOMERCATO JUVENTUS COUTINHO / Real Madrid, Hazard, Coutinho: un intreccio senza precedenti potrebbe infiammare il mercato estivo ed avere come spettatrice interessata anche la Juventus.

Si parte dal trequartista belga, promesso sposo del Real Madrid: in scadenza di contratto nel 2020, il Chelsea sembrerebbe pronto a lasciarlo partire pur di non perderlo poi a zero tra un anno; una situazione che metterebbe i 'Blues' di fronte alla necessità di rimpiazzare l'attuale numero 10: il nome già è stato individuato ed è proprio quello del brasiliano ex, che asembra non essersi ambientato. Tutto facile? Tutt'altro perché sul capo del club di Abramovich pende il blocco del mercato per un anno. Ed è qui che entra in scena la Fifa: se dovesse essere accolto il ricorso dei Blues oppure dovesse arrivare la sospensione della pena (come accaduto in casi analoghi in passato), ilavrebbe la possibilità di fare mercato in estate e a quel punto si potrebbero prevedere 'fuochi d'artificio' a partire proprio da Coutinho che è stato accostato anche alla Juventus