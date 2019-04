INTER VECINO JUVENTUS / La sfida di sabato per blindare la Champions, poi l'assalto allo Scudetto: Mattias Vecino ha le idee chiare sull'Inter e la Juventus. Sabato c'è il derby d'Italia e il centrocampista uruguaiano, intervenuto ai microfoni di 'Sky', dimostrare di avere le idee chiare: "Possiamo chiduere la nostra rincorsa vincendo contro i bianconeri, approfittando degli scontri difficili che hanno le nostre rivali.

E' una buona possibilità per fare un salto in avanti".

Prima la Champions, poi ridurre il gap con la Juventus, ora lontana 26 punti: "L'obiettivo dell'Inter sarà lottare con loro fino alla fine. Dobbiamo lavorare per avvicinarsi il più possibile ai bianconeri, per togliere la distanza che c'è tra noi e loro. L'Inter lotterà per lo Scudetto di sicuro, è un obiettivo della società: ora però non ha senso parlarne, dovremo dimostrarlo sul campo".

