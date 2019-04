CALCIOMERCATO INTER MILAN GUARDIOLA MAHREZ / Pep Guardiola smentisce le voci di mercato riguardanti Riyad Mahrez. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del decisivo derby contro lo United, l'allenatore del Manchester City ha parlato così del futuro dell'esterno algerino: "Rimarrà con noi la prossima stagione e quelle dopo ancora.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non ho bisogno di parlare con lui, siamo felici del suo atteggiamento e del rendimento avuto finora. Lui sa come tutti i suoi compagni che qui c'è concorrenza, ma non andrà da nessuna parte. Resterà qui perché è felice al Manchester e noi lo siamo di lui". Gelate, dunque, Inter, Juve e Milan, accostate a Mahrez in seguito al suo scarso minutaggio degli ultimi mesi