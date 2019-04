CALCIOMERCATO JUVENTUS HUDSON-ODOI / Rottura del tendine di Achille e arrivederci alla prossima stagione: per Callum Hudson-Odoi la gara contro il Burnley si è rivelata un incubo. L'infortunio costringerà il giovane attaccante del Chelsea a sottoporsi ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni con uno stop che si preannuncia molto lungo, almeno 3-4 mesi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Una situazione che cambia anche il futuro del 18enne, già corteggiato daed altre grandi d'Europa considerato il suo contratto in scadenza nel 2020. Il lungo stop, infatti, potrebbe frenare l'interesse delle pretendenti, soprattutto considerate le elevate richieste dei Blues per il giovane calciatore. Inoltre proprio il Chelsea avrebbe fatto un nuovo tentativo per far rinnovare il calciatore: una nuova offerta che potrebbe convincere Hudson-Odoi a dire sì e prolungare il suo contratto con la società londinese.