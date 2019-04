COPPA ITALIA MILAN LAZIO GATTUSO / Rino Gattuso presenta Milan-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera a 'San Siro'. Questo l'auspicio dell'allenatore rossonero ai microfoni di 'Milan TV' dopo le recenti polemiche tra le due squadre: "Spero sia uno spot per il calcio italiano.

Dobbiamo pensare solo al campo, vogliamo vedere un grande spettacolo. Con Simonec'è una grande amicizia: faremo di tutto per comportarci bene ed entreremo in campo abbracciati". Infine, sulla partita: "La finale dell'anno scorso rappresenta il passato, all'andata abbiamo fatto tanta fatica. Le partite contro lasono sempre tiratissime e centrare una nuova finale sarebbe molto importante per la nostra stagione".