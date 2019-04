SAMPDORIA FERRERO SABATINI / Massimo Ferrero non entra nel merito della discussione che ha portato alle dimissioni di Walter Sabatini: il presidente della Sampdoria ha parlato a margine della conferenza di presentazione di 'Facciamo squadra per Genova' partita benefica per il ponte Morandi.

Il numero uno del club blucerchiato su Sabatini glissa: "chi? Non ne vorrei parlare. Nell'uova un'offerta per la cessione della? Sono astemio alla cioccolata".

Ferrero ha anche parlato del momento della squadra di Giampaolo e delle possibilità di arrivare in Europa: "La corsa all'Europa finirà nel modo migliore: dobbiamo vincere tutte le prossime partite perché non c'è nulla di perduto. A Bologna è stato un incidente di percorso, ora reagiamo come Genova che da un male sta tirando fuori un bene".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui