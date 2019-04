INTER JUVENTUS BROZOVIC VECINO / Inter di nuovo in campo in vista del big match di sabato sera contro la Juventus. Restano in dubbio le presenze di Brozovic e Vecino, che come comunicato dal club nerazzurro in una nota ufficiale non hanno svolto l'intero allenamento con la squadra.

Il centrocampista croato, reduce da una distrazione muscolare alla coscia destra, ha svolto solo una parte della seduta in gruppo. Lavoro personalizzato, invece, per l'uruguaiano, affaticato in seguito alle ultime partite ravvicinate. In casa nerazzurra filtra comunque ottimismo per il recupero di entrambi i centrocampisti. Si attendono ulteriori sviluppi.