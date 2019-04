CHELSEA SARRI / "Italiano di m...": questi gli insulti che Maurizio Sarri crede gli siano piovuti addosso dalla panchina avversaria durante la partita Chelsea-Burnley. Un match molto nervoso, terminato con l'espulsione del tecnico italiano che nel post gara non si è presentato in sala stampa per la consueta conferenza perché "molto provato da quanto accaduto" come spiegato dal suo vice Gianfranco Zola.

E ad aumentare la tensione dell'ex Napoli ci sarebbero stati anche gli insulti arrivati dallo staff tecnico del Burnley come i dirigenti delhanno denunciato anche al direttore di gara a fine match che - secondo quanto riportato dal 'The Telegraph' - avrebbe riportato tutto nel suo rapporto. Se tale episodio fosse confermato, la FA potrebbe aprire un'inchiesta che potrebbe costare caro ai membri dello staff tecnico del Burnley responsabili degli insulti: si parla di una squalifica fino a 5 giornate con una sazione pecuniaria di 20mila sterline.